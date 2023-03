Glen Miller Orchestra

Seit über 35 Jahren leitet Wil Salden das Glenn Miller Orchestra für Europa.

Nach 5.000 Konzerten geht’s nun auf Jubiläumstour. Die Garanten für authentischen Swing-Sound in der traditionellen Big-Band-Besetzung (vier Trompeten, vier Posaunen, fünf Saxofone, Klarinette, Bass, Schlagzeug und Piano) und die u.a. auch aus einer Sängerin und dem Orchesterleiter bestehende Vocalgroup The Moonlight Serenaders versetzen mit Evergreens wie „What A Wonderful World“, „Blue Moon“, „Moonlight Serenade“, „In The Mood“, „Chattanooga Choo Choo“, „Pennsylvania 6-5000“ oder „American Patrol“ zurück in die 30er und 40er. -pat