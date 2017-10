Nach dem „Rheingold“, der „Walküre“ und „Siegfried“ folgt nun der vierte und letzte Teil des großangelegten Karlsruher Ring-Projekts.

Mit der Aufführung der „Götterdämmerung“ wird Wagners Zyklus komplett. Nachdem Siegfried den Drachen Fafner getötet hat, fällt er selbst einem heimtückischen Plan zum Opfer. Brünnhilde folgt ihm freiwillig in den Tod und gibt den Ring den Rheintöchtern zurück. Walhall brennt daraufhin nieder und die Zeit der Götter hat ihr Ende gefunden.

Tobias Kratzer komplettiert die Riege junger Regisseure, die mit dem Ring-Zyklus betraut wurden. Bühne und Kostüme kommen von Rainer Sellmaier – für 2019 ist das Duo in Bayreuth eingeladen. Der Neue Karlsruher Ring wird an Ostern sowie im Mai 2018 in seiner Gänze aufgeführt. -fd