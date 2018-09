Die nicht zuletzt der Verfilmung mit John Travolta und Olivia Newton-John wegen Kult gewordene Highschool-Lovestory zwischen dem coolen Danny und der schüchternen Sandy feiert dieses Jahr 40. Leinwand- und 45. Bühnenjubiläum.

Grund genug, den Broadway-Klassiker in moderner Multimedia-Inszenierung mit Alexander Jahnke, dem Zweitplatzierten der letzten DSDS-Staffel, und Veronika Riedl in den Hauptrollen auf Jubiläumstour zu schicken! Als ebenso knallbuntes wie schwungvolles Rock’n’Roll-Musical-Vergnügen aus Pomade, Petticoats, Pferdestärken und den Evergreens von „Summer Nights“ bis „You’re The One That I Want“.

INKA verlost 2 x 2 Tickets für die Karlsruhe-Vorstellung am Mo, 17.12. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Grease“ bis So, 18.12. -pat