Grötzinger Musiktage 2024

Die „Grötzinger Musiktage“ werden an den drei ersten Julisonntagen mit ausgesuchter Kammermusik fortgesetzt.

Am So, 7.7. präsentiert das von Klarinettistin Bettina Beigelbeck gegründete Busch Kollegium ein Programm mit Werken für Klarinette und Streicher von Adolf Busch, dem Klarinettenquintett von Brahms und davor als Uraufführung Lieder von Max Reger in einer instrumentalen Bearbeitung von Xaver Paul Thoma. Als Streicher wirken mit Yasushi Ideue und Leonidas Karampoulat (Violine), Fabio Marano (Viola) sowie Bernhard Lörcher (Violoncello).

Ein Trio mit Pianistin Cornelia Gengenbach, Geigerin Michaela Buchholz und Cellistin Eva Böcker widmet sich am So, 14.7. nach einem Stück für Violine und Cello von Friedrich August Kummer den frühbegabten österreichischen Genies Mozart und Erich Wolfgang Korngold.

Das Stuttgarter Leonhard-Trio mit Aureli Blazczok (Violine), Sebastian Vogel (Viola) und Martin Dörfler (Cello) stellt am So, 21.7. Beethovens großes Streichtrio Es-Dur op. 3 in den Mittelpunkt. Zuvor erklingt das erste Streichtrio von Max Reger. -rw