Grötzinger Musiktage 2025

Die „Grötzinger Musiktage“ gehen mit einem außergewöhnlichen literarisch-musikalischen Format in ihre zweite Runde im September.

Schauspieler Tom Keymer und Pianistin Olga Zheltikova präsentieren neben der dramatischen Dichtung „Enoch Arden“ von Alfred Lord Tennyson mit Musik von Richard Strauss Melodramen mit Klaviermusik von Franz Liszt und Friedrich Nietzsche nach Gedichten von Tolstoi und Eichendorff.

Zum Abschluss erklingt erlesene Kammermusik in der farbenreichen und feinsinnigen Kombination von Oboe und Marimba. Oboistin Rinko Sasaoki und die Marimbavirtuosin Hiromi Shigeno interpretieren Werke u.a. von Nigel Treherne, Heiko Abe, Frank Thomé, Felix Treiber und Benjamin Britten. -rw