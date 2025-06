Grötzinger Musiktage 2025

Mit einem „Nordnacht“-Programm rund ums Thema Norwegen beginnen am So, 6.7. die aufgrund der Kulturkürzungen vor einer aktuell ungewissen Zukunft stehenden „Grötzinger Musiktage“.

Im Mittelpunkt: Werke von Edward Grieg, von Felix Treiber vertonte zeitgenössische Lyrik des Norwegers Paal-Helge Haugen sowie Volksweisen, in denen auch der Hardangerfiedel eine tragende Rolle zukommt. Die norwegische Sopranistin Åselinde Wiland wird begleitet vom Ensemble Sorpresa. Einen Liederabend mit Fokus auf englischem Frühbarock, deutscher Romantik und französischem Impressionismus gibt am Sa, 12.7. die derzeit bei der Dresdner Staatsoperette engagierte junge Sopranistin Julie Sekinger mit Pianistin Suzanne Reeber.

Am So, 20.7. gastiert das Stuttgarter Leonhard Quartett mit Haydns „Lerchenquartett“ und Beethovens Streichquartett op. 132. Die „Musiktage“ werden am 21.9. (Melodramen mit Musik von Liszt, Nietzsche & Strauss) und am 28.9. (Oboe & Marimba) fortgesetzt. -rw