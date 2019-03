Der Name der Grupo Corpo, 1975 in Belo Horizonte gegründet, steht bis heute für den Anspruch, mit Gleichgesinnten einen „Gesamtkörper“ zu formen, dessen Markenzeichen die „runde Bewegung“, das Fließen einer in Bewegung befindlichen Gruppe wurde.

Gleichsam über Nacht hatte sich Grupo Corpo als erste brasilianische Company an die Weltspitze getanzt. Nach Karlsruhe kommt die Grupo Corpo mit zwei großen Choreografien, „Sinfônica“ und „Gira“. Im zweiten Tollhaus-Saal gastieren die „Rockstars der Wissenschaft“, Remfort & Wöhrl. -rw