Gunzi Heil – „Zoom In The Classroom“

Den bizarren Home-Schooling-Komödien und -Tragödien dieser Pandemietage hat der blondmähnige Karlsruher Musikkabarettist ein Lied gewidmet.

Das achtminütige „Zoom In The Classroom“ mit dem herrlichen Untertitel „Ich glaube, der Jakob kann uns nicht hören“ wurde vergangene Woche im neuen Youtube-Format „Tollhaus TV“ vorgestellt und ist nach Tausenden Klicks nun auf vielfachen Publikumswunsch hin als Einzelclip online gegangen. Zudem rattert Gunzi Heil am Ende von Folge fünf noch ein furioses „Pandemie-Märchen in 100 Sekunden“ runter.

Zu Gast ist auch Timo Herbst von der Mobilen Spielaktion des Stadtjugendausschusses, der in der Spielecke mit Bernd Belschner erklärt, warum Spielen nicht nur für Kinder so wichtig ist, und Überlebensspieletipps für Krisenzeiten gibt.

In seiner jüngsten Ausgabe Nummer sechs widmet sich das Tollhaus-Pseudofernsehformat mit Kurzfilmen, Interviews, spektakulären Bildern und Talks für eine halbe Stunde dem Neuen Zirkus. -pat