„Schreiben ist küssen mit dem Kopf“, tippt Leo Leike in seine Tastatur.

Am anderen Ende der Leitung sitzt Emmi Rothner und errötet. Was nur durch einen Vertipper in der Mail-Adresse beginnen konnte, entwickelt sich zu einem leidenschaftlichen Onlineflirt, für den das Wort Flirt eigentlich zu harmlos ist.

Mit „Gut gegen Nordwind“ landete Daniel Glattauer 2006 einen Roman-Hit (ohne Tippfehler). Die Theaterfassung war schon 2012 im Kammertheater zu sehen, und kehrt nun mit der Urbesetzung – Dorkas Kiefer und Ralf Bauer – zurück. -fd