H.G. Butzko

Der Gelsenkirchener Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts ist seit 25 Jahren in Sachen intellektuellem Existenzialismus für die Liebhaber der subversiven Anarchie on the Road.

Und er rollt in „Ach ja“ noch mal alle Lügen, Vertuschungen und falschen Versprechungen der vergangenen 25 Jahre aus Politik, Wirtschaft und Medien aus. Also nicht alle. Dann würde das Programm Tage dauern… -rw