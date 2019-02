Wer bayrische Volksmusik fesch findet, ist entweder stramm volkstümlich oder hat die Wells im Kopf.

Als Biermösl Blosn, Wellbrüder aus’m Biermoos und Hans Well & Wellbappn traten und treten sie in den verschiedensten Formationen auf und finden auch außerhalb des blau-weiß-karierten Sektors viele Fans. Papa Well und drei seiner musikalischen Kinder mixen heute Musi mit scharfzüngiger Satire, denn das „Bappn“ im Namen kommt schließlich nicht von Pappe, sondern vom bayrischen Wort für Mundwerk!

Tags darauf, also am 2.2. im Tollhaus zu erleben: wahlweise HG Butzko mit „echt jetzt“ oder der Heidelberger Hardchor mit seinem Programm „Männerschicksale – Singen ist auch keine Lösung“. -bes