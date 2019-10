2002 wurde Doris Dörries „Happy“ mit einem Who-is-who des deutschen Films (Heike Makatsch, Nina Hoss, Benno Fürmann und Jürgen Vogel) verfilmt.

Jetzt bringt das Neue Hoftheater das Beziehungsstück auf die Theaterbühne: Bei einem Abendessen lassen sich drei Paare auf die Wette ein, ob sie ihren Partner mit verbundenen Augen ertasten und erkennen können. Oder nicht. Dörrie wirft hier spannende wie existenzielle Fragen auf. Was macht uns als Mensch aus? Was sind wir eigentlich? Was ist der wesentliche Kern einer Partnerschaft? -rw