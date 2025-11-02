Herzstück des neuen Riwa-Projekts an der HfM ist „Haus Wahnsinn“, ein szenischer Opernabend in zwei Teilen.

Womit der große Musiktheaterabend im Winter erstmals einem völlig neuen Stück gewidmet ist. Wie in einem Mash-up münden Rihms „Tutuguri“ in den Schluss des „Tristan“, der späte Rossini trifft auf den frühen Wagner. Es spielt das Orchester der HfM. -rw