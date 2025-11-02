Haus Wahnsinn
Bühne & Klassik // Artikel vom 02.11.2025
Herzstück des neuen Riwa-Projekts an der HfM ist „Haus Wahnsinn“, ein szenischer Opernabend in zwei Teilen.
Womit der große Musiktheaterabend im Winter erstmals einem völlig neuen Stück gewidmet ist. Wie in einem Mash-up münden Rihms „Tutuguri“ in den Schluss des „Tristan“, der späte Rossini trifft auf den frühen Wagner. Es spielt das Orchester der HfM. -rw
Premiere: So, 2.11., 19.30 Uhr; Mi, 5.11., 19.30 Uhr; Dernière beim Wagner-Wochenende: Fr, 7.11., 19.30 Uhr, HfM, Karlsruhe
