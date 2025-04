In diesem Hamburger Chor singt und performt die Generation 70 plus die Lieder ihrer Enkel!

35 Sänger rocken „Still Alive – Wir leben jetzt“, die Jubiläumsshow zum Zehnjährigen mit „den klugen und lebensbejahenden Texten“ von Jan Delay, Fettes Brot, Deichkind oder Marteria. Nach nahezu durchweg ausverkauften Konzerten in Hamburg und Umland, Schleswig-Holstein und Niedersachsen gibt der 2023 auch zu Kinodoku-Ehren gekommene Heaven Can Wait Chor nun sein erstes Stelldichein in Baden-Baden. -pat