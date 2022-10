Heidelberg: 1. Philharmonisches Konzert

In jedem Philharmonischen Konzert der Saison erklingt Musik einer Komponistin.

Den Auftakt macht die 1969 in Wladiwostok geborene Victoria Borisova-Ollas mit dem traumverlorenen, als Wiegenlied beginnenden Orchesterstück „The Kingdom Of Silence“ im Gedenken an den gestorbenen Komponistenkollegen Nikolai Korndorf.

In den Jahren 1881 bis ’83 entsteht Anton Bruckners gewaltige Sinfonie Nr. 7 E-Dur. Musikalische Leitung: Elias Grandy. -rowa