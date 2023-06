Heidelberger Frühling Liedfestival 2023

Mit 23 Veranstaltungen und 53 KünstlerInnen an fünf Spielstätten zeigt die zweite Ausgabe des „Heidelberger Frühling Liedfestivals“ das Lied in seiner ganzen Vielfalt.

Vom 14. bis 18.6. stehen neben Liedkonzerten auch öffentliche Meisterklassen der Heidelberger Frühling-Liedakademie und eine Vortragsreihe mit Thomas Hampson, ein programmatischer Blick auf den Komponisten Jörg Widmann sowie Singer/Songwriter-Konzerte und ein Lied-Lab auf dem Programm. Zu Gast sind KünstlerIinnen wie André Baleiro, Wallis Bird, Markus Hadulla, Julia Kleiter, Susan Manoff, Spark, Mikhail Timoshenko und Carolin Widmann. Zudem gehört die Bühne Nachwuchsstimmen wie Bella Adamova, Sophia Burgos, Kieran Carrel, Äneas Humm oder Laurence Kilsby, der soeben den „Heidelberger Frühling“-Wettbewerb „Das Lied“ gewann, sowie dem diesjährigen Jahrgang der Liedakademie.

Das Lied-Lab mit vier Aufführungen konzipierte der Pianist und Kurator Toni Ming Geiger. Sein Programm „Zehntausend Kilometer“ widmet sich dem kulturellen Austausch zwischen Europa und China über die Seidenstraße. Mit Sopranistin Katrina Paula Felsberga und InstrumentalistIinnen führt der musikalische Spaziergang geleitet von Liedern und Instrumentalmusik aus Ost und West, von Soundscapes, Ausstellungsobjekten und Texten durch die Räume und Gartenanlagen des Völkerkundemuseums. Mit zwei Meisterklassen mit Hampson, einem Workshop mit Widmann und drei Konzerten präsentieren sich die Stipendiaten der Liedakademie mit zwölf jungen SängerInnen und PianistInnen. Hampson ist zudem mit seinen Vorträgen „Lieder als Spiegel der Welt“ auf dem Stift Neuburg zu Gast.

Damit führt er seine viel gelobte Reihe für SWR 2 zur Geschichte des Liedes fort und beschäftigt sich mit „Wien um 1800“, „Wagner und die Folgen“ und „Lieder des Fin de Siècle“. Zwei Singer/Songwriter ergänzen das Liedfestival: Die in Berlin lebende irische Wallis Bird präsentiert in ihrem Programm „Visions Of Venus“ mit der klassischen Band Spark Lieder und Songs von Hildegard von Bingen, Clara Schumann, Joni Mitchell bis zu Kate Bush und Björk, der italienische Cantautore Manuel Apiceaus aus La Spezia kombiniert ausgewählte Klassiker des Genres mit seinen eigenen Songs (beide Karlstorbahnhof).

Im Fokus steht zu seinem 50. Geburtstag der Klarinettist, Dirigent und Komponist Jörg Widmann: Die Stipendiatinnen der Liedakademie erarbeiten in einem Workshop mit Hampson und Widmann vor Publikum seinen Liedzyklus „Das heiße Herz“ und führen ihn anschließend auf. Und für den Abschluss des Festivals kommen Freunde und Weggefährten von Widmann zusammen, um ein Geburtstagskonzert zu gestalten. Mit dabei sind u.a. seine Schwester Carolin Widmann (Violine) und die Sopranistin Olga Pasichnyk. -rw