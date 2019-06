Heidelberger Schlossfestspiele 2019

Droben über dem Neckar liegen die malerischen Bühnen Heidelbergs – im Schloss des Kurfürsten von der Pfalz.

Hier lassen sich Schauspiel, Musiktheater und Konzerte in besonderer Atmosphäre erfahren. Vom Broadway bis ins Gruselkabinett geht es in diesem Sommer, wenn Regisseur Christian Brey mit Graf „Dracula“ den Starvampir schlechthin in die Winkel des Heidelberger Schlosses bringt (ab Sa, 29.6.). Milchmann Tevje und seine Töchter sorgen in Jerry Bocks Musical „Anatevka“ für große Gefühle und beste Unterhaltung, inszeniert von Pascale-Sabine Chevroton (ab Do, 4.7.).

In Eugène Labiches Komödie „Die Affäre Rue de Lourcine“ wachen zwei fremde Männer morgens derart benebelt nebeneinander auf, dass sie dem Irrglauben verfallen, einen Mord begangen zu haben und alles dafür tun, von nun an möglichst unschuldig zu wirken (ab Fr, 21.6.). Hans Christian Andersens „Die chinesische Nachtigall“ erzählt, wie die Diener des Kaisers von China einen Vogel suchen, den sie noch nie gesehen, nur singen gehört haben (ab So, 23.6.).

Das erste von drei Schlosskonzerten erweist dem Operetten-Erfinder Jacques Offenbach zum 200. Geburtstag alle Ehre, vom Can-Can bis zu Geheimtipps (Sa+So, 22.+23.6., 20.30 Uhr, Schlosshof). Teil zwei ist ein Heimspiel für die aus Heidelberg stammende Kathrin Christians, für ihr Querflötenspiel weltweit geschätzt. Das Konzert am Sa, 13.7., findet bei atmosphärischer Schlossbeleuchtung mitsamt anschließendem Feuerwerk statt, am Di, 16.7., nochmals mit weniger Licht, dafür mit noch mehr Musik (je 20.30 Uhr, Schlosshof). -fd