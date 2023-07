Heidelberger Schlossfestspiele 2023

Auf dem Heidelberger Schloss geht der berühmtesten Möchtegernritter Spaniens um.

Das 1965 am Broadway uraufgeführte und mit fünf „Tony Awards“ ausgezeichnete „Der Mann von La Mancha“ (Schlosshof) nach dem Roman „Don Quijote“ erhebt Miguel de Cervantes’ selbst zum Protagonisten und erzählt die Geschichte des Schriftstellers, der sich in einem Gefängnis der spanischen Inquisition mit Hits wie „The Impossible Dream“ in die Rolle seines berühmten Helden träumt. Regie und Hauptrolle: Cusch Jung.

Außerdem zu sehen ist das Lustspiel „Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück“ (Dicker Turm) nach Gotthold Ephraim Lessing; das Junge Theater zeigt „König Drosselbart“ (Englischer Bau).

Für das zweite und dritte „Schlosskonzert“ (je 20.30 Uhr, Schlosshof) „Forum Dirigieren“ (Sa, 8.7.) mit StipendiatInnen für den dirigentischen Spitzennachwuchs sowie „Die großen Meisterwerke der Filmmusik“ (Do/Sa/So, 27./29./30.7.) sind nur noch Restkarten an der Abendkasse erhältlich. -pat