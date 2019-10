Heinrich-Schütz-Fest

Als Heinrich Schütz lebte (1585-1672), gab es Karlsruhe noch gar nicht.

Doch der Durlacher Hof stand eng in Verbindung mit dem Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel, für den der Komponist arbeitete. So startet das 50. Jubiläum der Heinrich-Schütz-Gesellschaft in der Durlacher Karlsburg mit Podiumsgespräch (16 Uhr) und Stadtführung (17 Uhr), bevor das Johann Rosenmüller Ensemble in der Stadtkirche Durlach die ersten Töne anschlägt (20 Uhr).

Ein zweitägiges Symposium behandelt das Phänomen der Repräsentationsmusik in der Schütz-Zeit (Fr+Sa, 10.+11.10., ab 10 Uhr, BLB); Chor und Elektronik treffen im ZKM aufeinander (Fr, 17 Uhr, s. Extratext) und der Dresdner Kammerchor führt Schütz’ Psalmen Davids auf (Fr, 20.15 Uhr, Ev. Stadtkirche). Samstags um 14 Uhr besteht die Wahl zwischen Orgelspaziergang in St. Bernhard am Durlacher Tor und musikalischer Bildbetrachtung in der Kunsthalle.

Um 17 Uhr spielt das Bremer Barock Consort Repräsentationsmusik in der Lutherkirche und um 20 Uhr treten die Kammerchöre von KIT und Christuskirche mit dem Gambenconsort Les Escapades in der Christuskirche auf – Motto: „Der 116. Psalm – Schütz, Schein, Scheidt anno 1616“. Wer beim Abschlussgottesdienst am So, 13.10. um 10.30 mitsingen möchte, kann Sa (9.30 Uhr) und So (10 Uhr) in den Hanns-Löw-Saal der Stadtkirche zur Chorprobe kommen. Mit dem Nordbadischen Blechbläserensemble und Musik vom Frühbarock bis zur Neuzeit geht das Festival zu Ende (So, 11.45 Uhr, Ev. Stadtkirche). -fd