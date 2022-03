Verschoben: Helge Schneider

Schon schlimm, das ledrige Saloon-Outfit von Helge mit Klavier, das seine Gitarre ist.

Witz. Sandro Giampietro wird die Gitarre spielen, lässt der Meister verlauten, und an manchen Tagen wird das Ausnahmetalent Charlie „The Flash“ am Schlagzeug sitzen, wenn er dafür von der Schule freibekommt: „Somit wären wir dann als ‚Die original Rübenschweine‘ als Band komplett.“



Mitmachen & Gewinnen: Wir verlosen 3 x 2 Tickets für die neue Helge-Schneider-Show. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Ein Mann und seine Gitarre“ bis Di, 8.3. -rowa