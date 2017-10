Helge Schneider, Christoph Sonntag & Der kleine Prinz

„Ene mene mopel, wer frisst Popel?“

Fragt Helge Schneider, der im Sommer noch „240 Years Of Singende Herrentorte“ gefeiert hat und den ersten Teil des Kindereims zum Titel seines neuen Programms erhebt, mit dem er am 23.2.2018 in die Schwarzwaldhalle kommt.

Auf SWR3 wird Christoph Sonntags „# Bloß kein Trend verpennt!“ rauf und runter gespielt; bald gibt’s seine neue Comedy auch als Liveshow zu sehen – in Karlsruhe (17.11., Badnerlandhalle), Rastatt (16.12., ­Badnerhalle) und Bruchsal (18.1., Bürgerzentrum).

Außerdem haben Opern­sängerin Deborah Sasson und Regisseur Jochen Sautter den „Kleinen Prinzen“ (25.12., 18 Uhr, Konzerthaus Karlsruhe) inszeniert: als farbenfrohes Musical mit Live-Orchester und visuellen Überraschungen, das dem Publikum Saint-­Exupérys Botschaft auf unterhaltsame Weise vermittelt.

