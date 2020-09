Abgesagt: Henning Schmidtke

Im Drang zur täglichen Selbstoptimierung jagen wir nach jeder Minute, die wir sparen können.

Es ist längst an der Zeit, den „Hetzkasper“ in uns allen aufs Korn zu nehmen. Begleitet von komplex-jazziger Musik erkundet Henning Schmidtke in seinem entschleunigten Kabarett die Geheimnisse der Zeit, das Gefühl der Ewigkeit und vor allem die witzigen Momente unserer Zeitökonomie. -fk