Henry Purcell – „The Indian Queen“

Manche von Purcells Opern spielen in exotischem Milieu wie die unvollendete Semi-Oper „The Indian Queen“ (1695), obwohl das Stück einen politischen Konflikt im präkolumbianischen Mexiko und Peru behandelt, denn der peruanische General Montezuma wirbt vergebens um die Hand der Inkatochter Oraziam, woraufhin er sich der Indianerkönigin Zempoalla anschließt, die sich in ihn verliebt.

Anlass für eine der schönsten Arien Purcells („I Attempt From Love’s Sickness To Fly In Vain“). Solisten und Chor der HfM. -rw