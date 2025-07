Eigens für Gaggenau konzipiert wurde diese „sagenhaften Theatertour“ um einen schrulligen Guide, dessen Exkursion begleitet von einem Kuckuck als Sidekick ins 17. Jh. führt.

Angelehnt an die Stadtgeschichte und inspiriert durch Sagenbücher über das Murgtal entwickelte Puppenspieler Carsten Dittrich mit Regisseur Harald Richter und Musikkabarettist Konstantin Schmidt eine szenische Lovestory zwischen dem Glasbläsergesellen Hannes und der schönen Anna; ihr Antagonist ist der machtgierige Flößer Jeremias. Dittrich flechtet Begebenheiten aus den Gaggenauer Stadtteilen ein, lässt das „Herz aus Glas“ z.B. in der Selbacher Kirche St. Nikolaus beginnen und verortet den Glasbläser in Ottenau; als Touristenführer weist Anton auf wichtige Wanderwege hin.

Vieles wurde dazufantasiert, wie der sich andauernd mit sich selbst streitende doppelköpfige Drache. Zum Einsatz vor dem Kuckucksuhrenbühnenbild kommen Klappmaul- und Flachfiguren sowie Kopfpuppen, die von Matthias Hänsel in Dresden gebaut wurden. Das Puppentheater spielt an zwei Stationen, wobei sein Publikum auf Klappstühlen im Halbkreis unmittelbar vor der mobilen Bühne Platz nimmt. -pat