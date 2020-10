HfM: Akademische Feier

Niemand Geringeres als Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hält die Karlsruher Rede, mit der an der Musikhochschule traditionell das Semester eingeläutet wird.

Gespielt werden (in Auszügen) Beethovens Bläseroktett Es-Dur sowie Werke von Ligeti, Heberle und Ysaye und ein von Erik Morales arrangierter „Blues For Elise“. Karten gibt es am 12.10. von 17 bis 19 Uhr im Veranstaltungsbüro der HfM (eine Karte/Person, persönliche Abholung). -fd