HfM-Gartensaal-Konzert

Alma Unseld (geb. 2005) zählt zu den großen Gesangstalenten der Fächerstadt.

Seit 2016 beim Cantus Juvenum aktiv, ist sie seit ’21 Vorstudentin der HfM und erhielt mehrfach „Jugend musiziert“-Preise, zuletzt ’23 einen ersten Bundespreis für Sologesang. Seit ’18 singt sie kleine Solorollen am Badischen Staatstheater und hatte schon Engagements an den Theatern Freiburg und Heidelberg sowie am Staatstheater Nürnberg.

Die italienisch-argentinische Pianistin Carolina Danise bildet mit Unseld ein eingespieltes Liedduo; zu Gehör kommen Lieder von Brahms, Mahler, Schumann, Clara Schumann und Hugo Wolf. -rw