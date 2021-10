HfM: Konzerte zum Semesterstart

Mit der Akademischen Feier und der Karlsruher Rede beginnt das Wintersemester an Schloss Gottesaue.

Studierende der HfM kleiden die Feier in Töne (Mo, 11.10., 17 Uhr, Wolfgang-Rihm-Forum). In „Eurydike, wo bist du?“ erzählen Studierende des Instituts für MusikTheater die Geschichte von Orpheus und Eurydike, frei nach der Oper von Christoph Willibald Gluck, für ein Publikum ab fünf Jahren (Sa, 9.10., 17 Uhr; So, 10.10., 11+15 Uhr, Marstall an Schloss Gottesaue).

Zwei Jubiläen gilt es zu feiern: Der Kulturfonds Baden zelebriert sein 25-Jähriges mit einem AlumniKonzert, musikalisch inszeniert von Daniela Vega (Gesang/Tanz) und Fabio Martino (Klavier) und Musik zwischen europäischer Romantik und Lateinamerika (Sa, 16.10., 19.30 Uhr, Wolfgang-Rihm-Forum).

Seit 30 Jahren realisiert das Computerstudio der HfM elektronische Musik und Stücke mit Live-Elektronik. Mit dem Ensemble für Neue Musik der HfM und Studierenden der Musikwissenschaft/Musikinformatik kommen Edgar Varèses „Déserts“ und Luigi Nonos „Guai ai gelidi mostri“ zur Aufführung (Sa, 30.10., 19.30 Uhr, Wolfgang-Rihm-Forum). -fd