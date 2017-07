HfM-Open-Air-Konzert

Um 21.27 Uhr geht am 14.7. in Karlsruhe die Sonne unter und zugleich das Semester an der Musikhochschule zu Ende.

Mit einer „Sunset Serenade“ unter freiem Himmel verabschiedet sich die HfM in den Urlaub und die goldene Scheibe hinter den Horizont. Sommerlich-luftige Töne begleiten sie dabei: Die Big Band mit Peter Lehel verspricht smoothen Swing à la Glenn Miller, Los Pantolores stehen für Salsa, die Sängerinnen bzw. Pianistinnen Johanna Vargas, Daniela Vega und Madarys Morgan für lateinamerikanisches Flavour und Liv Solveig Wagner, Blechbläsertentett und Schlagzeugensemble der HfM sicherlich für die eine oder andere Überraschung. -fd