HfM-Schulmusik-Orchester

Studenten der Musikpädagogik präsentieren ein interaktives Familienkonzert mit Werken von Gershwin, Mozart und Edward Elgar.

Im Anschluss heißt es „Musikinstrumente zum Anfassen und Ausprobieren“. Es spielt das Schulmusik-Orchester der HfM unter Stefan Ottersbach und Shichan Li am Klavier (11.30 Uhr). Das Sinfoniekonzert am Abend in identischer Besetzung bringt die Stücke dann in voller Länge zu Gehör (19 Uhr). -rw