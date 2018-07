HfM: Sinfonisches Konzert

Um Bizet dreht sich alles beim Sommerkonzert des Schulmusik-Orchesters.

Um seine Melodien aus „Carmen“ wirbelte einst Maya Plissezkaja. Die Primaballerina war mit dem Komponisten Schtschedrin verheiratet, der für sie eine Melange aus „Carmen“-Hits und anderen Bizet-Motiven zu einer Suite zusammenbaute.

Das Stück war wegen zu vielen erotischen Anspielungen in der Sowjetunion zunächst verboten, heute wird es quasi täglich aufgeführt. Auch die Sinfonie in C-Dur, von Bizet mit erst 17 geschrieben, wird oft fürs Ballett adaptiert und hier in ihrer reinen instrumentalen Form dargeboten. -fd