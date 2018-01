HfM-Streichsextett

Die Verleger waren skeptisch.

Doch schaffte der junge Johannes Brahms tatsächlich mit seinen Streichsextetten (neben dem Deutschen Requiem) den Durchbruch. Ein Sextett der Musikhochschule unter der Leitung von Professor Nachum Erlich spielt Brahms‘ Streichsextett op. 18, in dem sich einige Volksmusik-Anleihen finden.

Das zweite Stück in diesem Konzert, das die Fördergemeinschaft Kunst ausrichtet, stammt aus den letzten Lebensmonaten von Franz Schubert: Das Streichquintett C-Dur (D 956), dessen zweiter Satz aus Filmen (u.a. Die Wannseekonferenz, The Limits Of Control) bekannt ist. -fd