HfM-Studiokonzertwoche

Am Institut für Musikwissenschaft und Musikinformatik (IMWI) experimentieren Studenten künstlerisch mit neuen musiktechnologischen Möglichkeiten.

In den letzten Jahren hatten das No Input Ensemble und die Live-Coding-Band Benoît And The Mandelbrots, die beide dem IMWI entspringen, damit weit über Karlsruhe hinaus Erfolg. Einen Einblick ins derzeitige Tüfteln gibt die „Studiokonzertwoche“ mit elektronischen Kompositionen, Live-Performances und Installationen. -fd