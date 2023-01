Der US-Soldat Isaac Connor kehrt aus Afghanistan zurück und erhofft sich Ruhe.

Aber zuhause hat sein ehemals tyrannischer Vater einen Schlaganfall, die Mutter demütigt ihn, nachdem er sie jahrzehntelang unterdrückt hat. Support erhält sie von Isaacs Schwester Maxine, die sich jetzt als sein Bruder Max identifiziert. Isaac will die alte Ordnung wieder herstellen, doch auch seine posttraumatische Belastungsstörung steht ihm dabei im Weg.

So heftig all das klingt – Taylor Mac hat daraus eine unterhaltsame wie absurde Komödie geschrieben. Macs Stücke laden liebevoll dazu ein, out of the box zu denken und neue Ideen jenseits der Norm gedanklich auszuprobieren. Die deutschsprachige Erstaufführung inszeniert Jakob Weiss. -fd