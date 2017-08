Im vergangenen Sommer stand das geheimnisvolle Haus in der Rue Morgue zum Verkauf, in dieser Saison begegnet man ihm wieder.

„Hochzeitsnacht in der Rue Morgue“ heißt das erneut von Edgar Allan Poe inspirierte Stück, das Gabriele Michel und Franco Rosa auf die Bühne des Theaters in der Orgelfabrik bringen. Ist es wirklich der geeignete Ort, um dort als Frischvermählte die erste Nacht zu verbringen?

Die Atmosphäre wirkt auf eine schwer greifbare Weise gruselig-beklemmend – wer Poes Geschichten (oder einige der in den vergangenen 30 Jahren in der Orgelfabrik gespielten Stücke) kennt, weiß, wovon die Rede ist. Eine bloße Fortsetzung vom letzten Jahr wird das neue Stück nicht sein, aber die Menschen und das Haus bleiben, was sie waren: hin- und hergerissen zwischen Wirklichkeit und Illusion, Schmunzeln und Schaudern. Es spielen u.a. Martina Eckrich, Gabriele Michel, Ulrike Schmitt, Oliver Grimm, Rainer Haring, Kumar Ramayya und Franco Rosa. -bes