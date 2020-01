Hoffmann eskaliert, Liza Kos & Anny Hartmann

Neben der Eigenproduktion, dem neuen Programm von Spiegelfechter Ole Hoffmann mit Rainer Granzin am Piano, das „zeitgemäße Eskalation in harschen Worten und leichten Noten“ bietet (3./10./17./18./25.1.), gastiert am 4.1. der komischste und musikalischste Exportartikel Russlands.

Liza Kos ist Svetlana aus Russland, Aynur aus der Türkei und Liza aus Aachen: Sie bietet einen Mix aus Persiflage, Parodie und Liedern und hat auch einiges erlebt. So meldete sie sich in Aachen in einem Karnevalsverein an und begann Öcher Platt zu lernen. So geht Integration. Ganz anders ist Anny Hartmann am 5.1. unterwegs: „Schwamm drüber 2019?“ heißt der Jahresrückblick der Kabarettistin (So, 5.1.). -rw