KI on Stage.

In einer Zeit, in der die Menschlichkeit von den Menschen verraten wird, sind Maschinen vielleicht die besseren Menschen? Im Theaterstück „Humanize Me!“ übernimmt eine KI die Regie über eine Gruppe von SchauspielerInnen, die daran gescheitert sind, ein großes Stück über den Menschen aufzuführen. Die KI macht Szenenvorschläge, übernimmt die komplette Regie und wird für alle auch zum persönlichen Freund. Nach und nach überlassen sich alle samt ihrer Werte der KI. Was aber, wenn diese folgert, dass Humanismus ohne Menschen besser klappt?

Die Performance integriert Improvisation und Künstliche Intelligenz in Echtzeit. Es entsteht ein Livegedankenexperiment, das ein spezifisches Licht auf eine mögliche Zukunft wirft. Die Aufführung ist Teil des Forschungsprojekts „The Answering Machine“ der Zürcher Hochschule der Künste. -rw