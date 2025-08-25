Improfestival Karlsruhe 2025
Bühne & Klassik // Artikel vom 25.08.2025
Deutschlands größtes englischsprachiges Improfestival wird über acht August-Tage hinweg in Karlsruhe ausgerichtet.
An den Abenden stehen 18 völlig unterschiedliche Vorstellungen auf dem Programm – sechs von internationalen Gastgruppen, elf vom eigens zusammengestellten Festivalensemble, dazu kommen zwei Werkschauen aus den Festivalworkshops. Dabei kann das Publikum die komplette Bandbreite des Improvisationstheaters bestaunen; sei’s eine Show, die ganz ohne gesprochenes Wort auskommt und ihre Geschichten lediglich über Mimik, Gestik und Geräusche erzählt, eine Hommage an die Marvel-Filme oder ein komplett improvisiertes Konzert. Außerdem widmen sich 22 Leiter aus aller Welt bei 20 begleitenden Workshops den unterschiedlichsten Themen. -pat
Mo-Sa, 25.-30.8., 19 Uhr, Marotte (Shows); Sa-So, 23.-31.8., Improtheater, Gellertstr. 12 (Workshops); Karlsruhe
www.improfestival-karlsruhe.com
