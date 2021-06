In den Gärten oder Lyistrata Teil 2

Bei Aristophanes ruft Titelheldin Lysistrata die Frauen verfeindeter Kriegsheere zum Sexstreik auf, um Frieden zu erzwingen.

In Sibylle Bergs Überschreibung wird daraus eine science-fiction-artige Komödie, die drastisch-humorvoll und sehr zugespitzt vor Augen führt, dass Gleichberechtigung und Macht zusammengeführt werden müssen, um gesellschaftlichen Fortschritt zu erlangen. In der Zukunft der preisgekrönten Autorin und Dramatikerin ist die Gattung Mann so gut wie ausgestorben, Frauen lenken die Geschicke der Welt.

Die letzten noch lebenden Exemplare führen das Publikum durch ein Museum, wo die Entwicklung bis zur weiblichen Machtübernahme anhand von Bernd und Lysistrata exemplarisch nachvollzogen wird – vom Beginn ihrer Liebe im Vorspielgarten zu einer Zeit, da die Welt noch männlich dominiert war, bis zum Zusammenzug und der Geburt ihres Kindes, die den Anfang der Umkehr in der Menschheitsgeschichte markieren...

Die deutsche Erstaufführung von „In den Gärten oder Lysistrata Teil 2“ lief im Rahmen der „Europäischen Kulturtage“; am Fr, 11.6. steht um 21.30 Uhr eine Wiederholung auf dem Onlinespielplan des Staatstheaters. -pat