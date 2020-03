Abgesagt: In den Gärten oder Lysistrata Teil 2

Lysistrata ist bei Aristophanes die Anführerin der Frauen Athens und Spartas, die sich ihren Männern entziehen, damit diese endlich den endlosen Krieg beenden.

In Sibylle Bergs neuestem Stück sind es die Männer, die in den Streik treten und nicht alleine für Kindererziehung und Haushalt zuständig sein wollen. Doch eigentlich gibt es kaum noch welche. Derweil wird in den Gärten eines Museums die Liebesgeschichte von Bernd und Lysistrata erzählt, mit der das Vorzeichen der Weltherrschaft einst von männlich auf weiblich wechselte. Christina Tscharyiski inszeniert Sibylle Bergs science-fiction-artige Komödie, die zeigt, dass Gleichberechtigung nur in Kombination mit Macht zu Fortschritt führt. -fd