In der Welt der Musik – Unwahrscheinliche Interviews
Bühne & Klassik // Artikel vom 27.08.2025
Im Rahmen des „Sommertheaters in der Orgelfabrik“ kommen diesmal drei Persönlichkeiten zu Wort, die ihrer Zeit voraus waren.
Nach Mittelalterkomponistin Hildegard von Bingen, die in einer männerdominierten Welt durch Musik, Heilkunst und göttliche Eingebungen ihre Stimme erhoben hat (20.8.), und „Teufelsgeiger“ Niccolò Paganini (27.8.) bittet die „Mittwoch-Reihe“ Isadora Duncan als „Mutter des modernen Tanzes“ (3.9.) zum „Unwahrscheinlichen Interview“. -pat
Mi, 20 Uhr, Orgelfabrik, Karlsruhe
