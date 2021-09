Insonic Counterpoint

Wenn sich die Klaviertasten wie von Geisterhänden gespielt nach unten drücken und Musik erzeugen, hat man es nicht mit Spuk, sondern mit einem „Player Piano“ oder auch „Computerflügel“ zu tun.

Conlon Nancarrow schrieb zwischen 1948 und ’92 insgesamt 49 „Studies For Player Piano“, die von keinem Menschen realisierbar wären. Per Midi angesteuert, setzt der computerisierte Flügel die komplexe Partitur in hörbare Klaviermusik um.

Gleich vier solcher Flügel sind an diesem Abend im Einsatz, der mit Stücken von Nancarrow, Klarenz Barlow, Jean-Claude Risset, Jagyeong Ryu und Ludger Brümmer das Verhältnis von Mensch und Maschine (auch ein handelsübliches Klavier ist bereits eine solche) untersucht. Mit dabei ist die weltweit aktive Pianistin Susanne Achilles, Professorin an der Essener Folkwang-Hochschule. -fd