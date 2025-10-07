Internationale Ensemble Akademie

Bühne & Klassik // Artikel vom 07.10.2025

Vom 4. bis 7.10. findet in der HfM die zweite, jetzt „Internationale Ensemble Akademie“ für zukünftige professionelle Chor- und Ensemblesänger statt.

Studenten der Musikhochschulen Vilnius, Zagreb und Karlsruhe arbeiten mit dem Vocalensemble Rastatt und Sängern des Rundfunkchors Berlin in intensiven Proben und Einzelcoachings. Ergänzt wird das Programm durch Vorträge über Berufschancen und -anforderungen.

Initiiert hat die Akademie Holger Speck, Künstlerischer Leiter des Vocalensembles Rastatt und Dozent an der HfM. Zur Akademie gibt’s ein Abschlusskonzert mit Werken von Monteverdi, Schütz, Messiaen, Webern, Elgar, Mahler/Gottwald und Rossini. -rw

Di, 7.10., 19.30 Uhr, HfM, Rihm-Forum, Karlsruhe, Eintritt frei

Anfang « Vivaldi auf dem Dancefloor | 39. Weingartner Musiktage  junger Künstler » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 9 plus 3.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL

Jacqueline Feldmann

8. Komische Nacht Karlsruhe

Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025

Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.

Weiterlesen …
Raphaela Gromes (Foto: Gregor Hohenberg)

Raphaela Gromes

Bühne & Klassik // Artikel vom 30.10.2025

„Wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis nach Komponistinnen klassischer Musik fragen, werden Sie feststellen, dass die meisten bei diesem Thema schnell ins Stocken geraten“.

Weiterlesen …
Anna-Marie Maas (Foto: Arno Kohlem)

1. Sonderkonzert: Staatskapelle @ Ev. Stadtkirche

Bühne & Klassik // Artikel vom 26.10.2025

„Nun werde ich eine sinfonie concertante machen“, schrieb der 22-jährige Mozart im Frühjahr 1778 aus Paris an seinen Vater, inspiriert von einigen ebenfalls dort weilenden Bläsern der Mannheimer Hofkapelle.

Weiterlesen …
Sven Bensmann (Foto: Marvin Ruppert)

Marco Herrmann’s Comedy Cocktail

Bühne & Klassik // Artikel vom 24.10.2025

Marco Herrmann schüttelt wieder seinen beliebten „Comedy Cocktail“ aus dem Ärmel!

Weiterlesen …
Les Brünettes

39. Weingartner Musiktage  junger Künstler

Bühne & Klassik // Artikel vom 10.10.2025

Das 39. Festival für erstklassige und außergewöhnliche Künstlertalente vor der malerischen Kulisse der Ortschaft am Fuße des Kraichgauer Hügellandes beginnt mit der Tobias Becker Big Band (Fr, 10.10., 19 Uhr, Gewächshaus Stärk).

Weiterlesen …

Internationale Ensemble Akademie

Bühne & Klassik // Artikel vom 07.10.2025

Vom 4. bis 7.10. findet in der HfM die zweite, jetzt „Internationale Ensemble Akademie“ für zukünftige professionelle Chor- und Ensemblesänger statt.

Weiterlesen …
Werbung
Alexandra Tirsu (Foto: Damian Poss)

Vivaldi auf dem Dancefloor

Bühne & Klassik // Artikel vom 05.10.2025

In „Le quattro stagioni“ benutzte Vivaldi Kompositionstechniken, die der Minimal Music des 20. Jh. ähneln.

Weiterlesen …
Frankfurter Kammerchor (Foto: Wolfgang Schäfer)

Frankfurter Kammerchor

Bühne & Klassik // Artikel vom 05.10.2025

Der Frankfurter Kammerchor, 2008 von Ex-HfM-Studenten gegründet, bringt mit Leiter Wolfgang Schäfer geistliche und weltliche Chorwerke vieler Epochen auf hohem Niveau zu Gehör.

Weiterlesen …
Verità Baroque (Foto: Sophia Hegewald)

Verità Baroque

Bühne & Klassik // Artikel vom 05.10.2025

Das in Italien gegründete junge siebenköpfige Ensemble verknüpft Musik von Markgräfin Wilhelmine von Brandenburg-Bayreuth, der Schwester Friedrichs des Großen, mit Bachs „5. Brandenburgischen Konzert“, Concerti von Vivaldi und zwei schmissigen zeitgenössischen Werken, die eigens für Verità Baroque komponiert wurden.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über BÜHNE & KLASSIK

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper