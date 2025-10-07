Vom 4. bis 7.10. findet in der HfM die zweite, jetzt „Internationale Ensemble Akademie“ für zukünftige professionelle Chor- und Ensemblesänger statt.

Studenten der Musikhochschulen Vilnius, Zagreb und Karlsruhe arbeiten mit dem Vocalensemble Rastatt und Sängern des Rundfunkchors Berlin in intensiven Proben und Einzelcoachings. Ergänzt wird das Programm durch Vorträge über Berufschancen und -anforderungen.

Initiiert hat die Akademie Holger Speck, Künstlerischer Leiter des Vocalensembles Rastatt und Dozent an der HfM. Zur Akademie gibt’s ein Abschlusskonzert mit Werken von Monteverdi, Schütz, Messiaen, Webern, Elgar, Mahler/Gottwald und Rossini. -rw