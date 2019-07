Internationale Trompeten-Gala

Seit 30 Jahren unterrichtet der international erfolgreiche Reinhold Friedrich als Professor für Trompete an der Karlsruher Musikhochschule.

In all den Jahren hat er so manchen Zöglingen selbst den Weg zu einer Karriere von Welt ermöglicht. Einige davon erweisen ihrem ehemaligen Professor zum Jubiläum die Ehre. Bei der „Internationalen Trompeten-Gala“ sind u.a. Solisten von den Berliner Philharmonikern sowie Orchestern aus Israel, Tokyo, Paris und Madrid zu Gast. Gespielt wird Musik von Händel, Bach, Vivaldi und Telemann. Es begleiten Eriko Takezawa-Friedrich (Klavier) und Christian-Markus Raiser (Orgel). -fd