Internationaler Orgelsommer 2017

An Martin Luther kommt in diesem Jahr nicht vorbei.

Wer mit Musik in der Kirche zu tun hat. So bauen auch die fünf Gäste des Internationalen Orgelsommers jeweils ein Lied des Reformators, der (mehr oder auch weniger) bekanntlich auch Lieder komponiert hat, in orgelgerechter Bearbeitung in ihr Programm ein. Der erste, dem diese Aufgabe zuteil kommt, ist Klaus Sonnleitner. Im Linzer Stift St. Florian beheimatet, hat er Anton Bruckner als Pflichtprogramm, denn der liegt schließlich dort unter der Kirche begraben. Dazu gibt’s Musik von Bach (16.7.).

Den zweiten Termin bestreitet der Gastgeber selbst: Stadtkirchen-Kantor Christian-Markus Raiser spannt den Bogen von Bach über Mendelssohn, Liszt, Vierne und Messiaen bis zu seiner eigenen „Toccata con Aria“ (23.7.). Ján Vladimír Michalko ist Professor an der Musikhochschule Bratislava sowie Organist an der dortigen Kathedrale und bringt mit Ilja Zeljenka einen Komponisten seiner slowakischen Heimat mit – neben Rinck, Widor und einmal mehr Bach (30.7.).

Mit Benjamin Righetti von der Kirche Saint-Francois in Lausanne (Couperin, Mendelssohn und Duruflé sind am 6.8. auf dem Programm) und Thomas Kientz (spielt am 13.8. Bach, Grigny, Fauré und Reger) begrüßt der Orgelsommer zwei Organisten der jüngeren Generation – Kientz studiert derzeit noch Orgelimprovisation in Paris und ist zugleich Organist an der Chororgel des Strasbourger Liebfrauenmünsters.

Alle Konzerte finden sonntags um 20.30 Uhr in der Ev. Stadtkirche statt, die mit ihren zwei Orgeln eine enorme stilistische Bandbreite zulässt – vom barocken Klang der Rémy-Mahler-Orgel bis zum Romantik-tauglichen Steinmeyer-Instrument. Mehr Infos gibt es bei den Talk-Runden mit den jeweiligen Musikern – jeweils um 19.30 Uhr vor dem Konzert. -fd