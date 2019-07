Internationaler Orgelsommer Karlsruhe 2019

Aus Danzig kommt Roman Perucki, wo er als Domorganist an der Kathedrale zu Oliva, als Professor an der Musikakademie und als Generaldirektor der Baltischen Philharmonie wirkt.

Gleich zwei Päpste verliehen ihm Preise. In Karlsruhe spielt er am So, 21.7. Werke vom Barock bis heute (Couperin, Bach, Gronau, Nowowiejski). David Enlow unterrichtet an der New Yorker Juilliard School und ist Organist und Chorleiter der Church Of The Resurrection in New York. Er spielt Werke von Bach, Karg-Ehlert, Bonnet, Mozart, Sweelinck und Franck. (So, 28.7.). Los geht’s jeweils um 20.30 Uhr in der Kleinen Kirche, bevor sich das Konzert in der Stadtkirche fortsetzt, wo um 19.30 Uhr eine Talkrunde mit den Gästen den Konzertabend einläutet. -fd