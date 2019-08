Internationaler Orgelsommer Karlsruhe 2019

Das Konzert des Gastgebers Christian-Markus Raiser beim „Karlsruher Orgelsommer“ hat Tradition.

Mit Bachs „Passacaglia c-Moll“ stellt er am So, 4.8., eines der bedeutendsten Orgelwerke in direkte Beziehung zu einer Eigenkomposition: „... und nähme ich Flügel der Morgenröte“ (Paraphrase über Psalm 139). Hinzu kommt Musik von Bach, Brahms, Rinck und Alain.

Zum Abschluss des Festivals gastiert Klaus Geitner (So, 11.8., Karl-Heinz Frank), seit 1983 Kantor an der Himmelfahrtskirche in München-Sendling und darüber hinaus zertifizierter Orgelsachverständiger. Sein Programm erstreckt sich quer durch die Jahrhunderte und von England bis Norwegen. Los geht’s jeweils um 20.30 Uhr in der Kleinen Kirche, bevor sich das Konzert in der Stadtkirche fortsetzt (schon um 19.30 Uhr eine Talkrunde mit den Gästen). -fd