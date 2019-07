Internationaler Orgelsommer Karlsruhe 2019

Mit der frühromantischen Lenter-Orgel in der Kleinen Kirche, die im März diesen Jahres eingeweiht wurde, verändern sich die Bedingungen des „Internationalen Orgelsommers Karlsruhe“.

Noch mehr Vielfalt ist nun möglich, so beginnen die fünf sonntäglichen Konzerte um 20.30 Uhr in der Kleinen Kirche, um nach der Pause in der nur zwei Gehminuten entfernten Stadtkirche fortgesetzt zu werden. Zu Gast sind renommierte Organisten aus Ungarn, Polen, den USA und Deutschland. Den Anfang macht Tamás Bódiss, Kirchenmusikdirektor an der Budapester Calvin-Kirche, mit Musik von u.a. Wilhelm Friedemann Bach, Louis Vierne und den Ungarn Zoltán Gárdonyi und Ferenc (niemand anderes als Franz) Liszt (So, 14.7.).

Im Verlauf des Sommers gastieren Roman Perucki (Danzig, 21.7.), David Enlow (New York, 28.7.) und Klaus Geitner (München, 11.8.). Gastgeber Christian-Markus Raiser gestaltet ein Konzert am 4.8. Alle Konzerte werden per Video auf eine Leinwand in den Kirchensaal übertragen; jeweils um 19.30 Uhr findet sich der Gast des Abends zum Talk auf dem blauen Sofa in der Stadtkirche ein. -fd