Den „Spirit Of Ireland“ verströmt diese stilecht im Pub des Raubeins Paddy verortete Tanzshow.

Der „Irish Celtic“-Owner fabuliert sich als Erzähler durch die irische Geschichte von ihren keltischen Ursprüngen bis heute – mit live gespielten klassischen Folk-Songs wie „The Wild Rover“ oder „Whiskey In The Jar“, traditionellen Sean-nós-Gesängen und feenhafte Melodien bis hin zu stürmischen Stepptänzen.

