Morgens halb elf in Deutschland – und was haben wir heute schon alles zusammengelogen?

„Guten Tag!“ – „Wie nett von Ihnen“ – „Mit herzlichen Grüßen“ – „Gut sehen Sie aus!“ – „Was für ein schönes Geschenk!“ – „Keine Sorge, wird schon wieder!“ Dazu falsche Freunde, falsche Fünfziger sowie gefakte News, Shops, Bilder, Videos, Accounts und jetzt auch noch Würstchen!

Das neue Programm „Jäger des verlogenen Satzes“ von Spiegelfechter Ole Hoffmann eröffnet „einen Parcours durch die Zweck- und Notlügen der aktuellen und frühen Menschheitsgeschichte“. -pat