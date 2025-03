Jakob Friedrich & Severin Groebner

In seinem Programm „Bissele denke beim Schaffe!“ entführt Jakob Friedrich (Fr, 21.3.) in den Arbeitsalltag der schwäbischen Metall- und Elektroindustrie und imitiert dabei seine Kollegen so authentisch, dass man das Gefühl bekommt, mitten in der Montagehalle zu stehen.

Situationskomik pur! Tags drauf widmet sich Kabarettist Severin Groebner (Sa, 22.3.), selbst Halter zahlreicher Kleinkunstpreise, der „Überhaltung“: jener Haltung, die man annimmt, den Haltungsschäden, der artgerechten Haltung, aber auch der zur Welt. -rw